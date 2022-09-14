Сеул, 14 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль может провести встречу с лидерами правящей и оппозиционной партий страны после третьей зарубежной поездки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего секретаря президента по политическим вопросам Ли Чжин Бока.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ряд экспертов рассматривают замечания секретаря президента как отказ в просьбе главы оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна провести встречу тет-а-тет.

Напомним, что Ли Чжэ Мён был главным конкурентом Юн Сок Ёля в президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе южнокорейский лидер посетит Великобританию, США и Канаду.

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