* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 14 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли вывеску на языке фарси со здания местной больницы и вместо неё установили вывеску на пушту и английском языках. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Следует отметить, что вывеска на персидском языке была установлена над входными воротами провинциальной больницы Герата с момента её основания. Это сделано несмотря на то, что большинство жителей Герата, особенно городские жители, говорят на персидском языке.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли аналогичные действия и в некоторых других провинциях и убрали надписи на персидском языке с вывесок государственных учреждений.

Несколько месяцев назад радикалы убрали надпись на персидском языке с вывески совета провинции Бамиан, где большинство жителей говорят на фарси.