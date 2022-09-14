Москва, , 12:13 — REGNUM Центральный банк России при участии Минэкономразвития, Корпорации малого и среднего бизнеса «Опоры России» 20 сентября проведёт вебинар об инструментах финансовой поддержки МСБ, сообщается 14 сентября на сайте регулятора.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

На вебинаре расскажут, как получить льготный кредит, как компенсировать комиссию за приём оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Также участники мероприятия узнают какие субсидии положены бизнесу, который выходит на фондовый рынок и т.д. Участвовать в трансляции и задать вопросы смогут все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, санкций и уход с российского рынка многих иностранных компаний создали потенциал роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

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