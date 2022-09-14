Кабул, , 12:14 — REGNUM Посольство России в Кабуле объявило о приостановке оказания консульских услуг и выдачи новых виз. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кабул (сс) Masoud Akbari

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13 сентября диппредставительство опубликовало уведомление, попросив заявителей не обращаться в консульский отдел до дальнейшего уведомления.

«Мы прорабатываем варианты выдачи виз и других документов, которые уже приняты к исполнению», — говорится в сообщении.

В объявлении добавлено: «Заявления не будут приниматься, консульские услуги не будут предоставляться, и новые визы не будут выдаваться».

Напомним, что 5 сентября перед зданием российского посольства на улице Дарулаламан в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник. В МИД России подтвердили, что в результате взрыва погибли два российских дипломата.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что в результате взрыва погиб один человек и десять были ранены.