Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Подростков, которые поджарили картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском в Свердловской области, разыскивают сотрудники полиции. Об этом 14 сентября рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

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Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД региона, слова которого приводит РИА Новости, сотрудники правоохранительных уже изучили записи с камер наблюдения и ведут розыск этих подростков.

«Информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке. Проведение проверочных мероприятий поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования», — сказал он.

Также Горелых уточнил, что этот инцидент взяло под контроль руководство ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Алтай правоохранители начали проверку по факту повреждения мемориального комплекса в селе Майма.