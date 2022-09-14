Краснодар, 14 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Концессионное соглашение о строительстве новых трамвайных линий в Краснодаре подписали администрация края и компания «Синара — ГТР Краснодар», сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодара Краснодарский трамвай

Проект реализуется при поддержке правительства России и ВЭБ. РФ, он предполагает строительство 35,6 км трамвайных путей с сопутствующей инфраструктурой в западной части города, а также закупку 100 единиц современных трамваев. Объем инвестиций в рамках проекта оценивается в 28,4 млрд рублей.

Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, «Немецкой деревни», спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. В результате, рассчитывают власти, к 2027 году пассажиропоток будет увеличен с 43 до 82 миллионов пассажиров в год, а жителям новая ветка позволит экономить время в пути.

В перспективе планируется реализация проекта строительства трамвайных путей в восточной части города. Всего предполагается проложить более 70 км новых трамвайных линий в два этапа.

Уточним, что действующая трамвайная сеть Краснодара состоит из 16 трамвайных маршрутов общей протяженностью 380 км, а трамвайные перевозки составляют более 50% общего объема пассажирских перевозок.