Зарандж, Афганистан, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз ЮНИСЕФ строит систему очистки воды стоимостью 2,1 миллиона афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ИА REGNUM Вода

Согласно источникам, работа по строительству системы началась 13 сентября. Проект финансируется ЮНИСЕФ и реализуется HRDA.

Работы по проекту предполагается завершить в течение трёх месяцев.

С завершением этого проекта 12 тысяч домохозяйств в городе Зарандж, административном центре провинции Нимроз, получат чистую питьевую воду.

ЮНИСЕФ собирается реализовать ещё ряд проектов по очистке воды для жителей этой провинции.