Ереван, 14 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Страны Запада стараются вытеснить Россию из участия в любых посреднических форматах в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Сложно сказать, в каком объёме Армении была обещана российская помощь, и была ли она обещана вообще. Мы это если и узнаем, то постфактум. Я думаю, что реакция России будет сконцентрирована на политико-дипломатических формах и убеждении противоборствующих сторон решать имеющиеся вопросы мирно, с использованием имеющихся инструментов. Речь идёт, в частности, о Трёхсторонней комиссии с участием вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Но с учётом общей конфронтации Запада по отношению к России, которая, конечно же, проявляется в Закавказье в нескрываемом стремлении перехватить различного рода посреднические форматы, неочевидно, насколько это будет эффективно. Возможно, в краткосрочном плане — да, но что мы увидим в среднесрочной перспективе, скажем, через месяц, через два с учётом непредсказуемого хода как СВО, так и скрытых граней армяно-азербайджанских контактов, можно только догадываться.

Андрей Арешев