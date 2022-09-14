Новосибирск, 14 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Уверенность экспертов в прочности национальной валюты — по своему отрадный факт. Об этом заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя рекомендацию Минфина россиянам — копить рубли и дефицитные товары, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Но остаётся вопрос, какой ценой будет достигнута эта прочность (не только путём уменьшения денег в обороте), — подчёркивает эксперт. — Между тем кризис многих из числа мировых валют — действительно состоявшийся факт. В то же время рекомендация закупать дефицитные товары указывает на вероятный кризис импорта, что неблагоприятно».

Как ранее сообщалось, замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в сложившихся обстоятельствах россиянам не следует хранить сбережения в валютах недружественных стран и лучше делать сбережения в рублях, «дружественных» валютах или закупать редкие импортные товары.