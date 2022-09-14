* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил турецкому государственному телевидению, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает против плана США по переводу валютных резервов Афганистана в швейцарский банк, и что эти средства должны быть переведены в Центральный банк Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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При этом он приветствовал план создания независимого совета для контроля над этими средствами.

Государственное телевидение Турции TRT сообщило ранее со ссылкой на свои источники, что Вашингтон хочет перевести 3,5 миллиарда долларов Центрального банка Афганистана в швейцарский банк BIS. По словам этих источников, доступ к этим деньгам будет возможен в рамках беспристрастной системы мониторинга под контролем международной группы экспертов.

Госдепартамент США отказался комментировать этот план.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральном банке Афганистана указал: «Как уже было сказано, мы против перевода этих денег на другой счёт, и они должны быть переведены на счет Центрального банка Афганистана».

Однако он заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласны с требованием США о создании системы контроля за доступом к этим средствам.

Источники сообщили TRT, что США согласились разрешить Центральному банку Афганистана использовать резервы, но «хотят, чтобы банк следовал строгим правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма под надзором нейтральной комиссии».