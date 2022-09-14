Комрат, Молдавия, 14 сентября 2022, 11:38 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп 16 сентября посетит Гагаузскую автономию Молдавии. Об этом сообщила журналистам глава Гагаузии Ирина Влах.

Мустафа Шентоп
Мустафа Шентоп
Tbmm.gov.tr

«Турецкая Республика является стратегическим партнёром нашей страны и автономии», — сказала она.

Влах отметила, что Турция реализует в Гагаузии крупные инфраструктурные проекты: строит индустриальный колледж, стадион, а также помогает развивать здравоохранение и образование. Благодаря такой поддержке молодёжь остается на родине, так как есть возможность жить и работать.

Напомним, Гагаузия традиционно развивает отношения и Турцией, и с Россией. В автономии официальными остаются молдавский, гагаузский и русский языки. Причём центральные власти Молдавии не одобряют распространение русского языка в Гагаузии.

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