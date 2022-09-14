Комрат, Молдавия, , 11:38 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп 16 сентября посетит Гагаузскую автономию Молдавии. Об этом сообщила журналистам глава Гагаузии Ирина Влах.

Мустафа Шентоп Tbmm.gov.tr

«Турецкая Республика является стратегическим партнёром нашей страны и автономии», — сказала она.

Влах отметила, что Турция реализует в Гагаузии крупные инфраструктурные проекты: строит индустриальный колледж, стадион, а также помогает развивать здравоохранение и образование. Благодаря такой поддержке молодёжь остается на родине, так как есть возможность жить и работать.

Напомним, Гагаузия традиционно развивает отношения и Турцией, и с Россией. В автономии официальными остаются молдавский, гагаузский и русский языки. Причём центральные власти Молдавии не одобряют распространение русского языка в Гагаузии.

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