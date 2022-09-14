Сеул, 14 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в конце текущей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что встреча с главой Южной Кореи запланирована на 16 сентября. Ожидается, что представители двух стран обсудят возможную поездку главы КНР Си Цзиньпина в Сеул.

Напомним, что главный законодатель Китая прибудет в Сеул с трехдневным визитом 15 сентября.

В рамках зарубежной поездки представитель Китая встретится со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, с которым обсудит пути укрепления сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.