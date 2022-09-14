Белгород, 14 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Робот-кассир будет работать в столовой Белгородского индустриального колледжа, сообщает 14 сентября пресс-служба правительства региона.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

Все необходимые операции робот будет проводить без участия человека. Устройство способно распознавать блюда на подносе с помощью компьютерного зрения — эта технология впервые будет применена в системе общепита региона. Оплата принимается безналичным способом.

Доступ к новому цифровому сервису получат 1500 студентов колледжа. Система также будет уведомлять учащихся о графике работы столовой и меню.