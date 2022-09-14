Хост, Афганистан, 14 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В провинции Хост в Афганистане идёт незаконная вырубка леса. Об этом сообщает газета «8 Собх».

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса

Согласно источникам, лес рубят в нескольких уездах провинции, и если этот процесс не остановить, все леса будут уничтожены.

Жители Хоста, занятые вырубкой леса, говорят, что прибегли к этому по необходимости. Они подчеркивают, что, если они будут обеспечены работой и средствами к существованию, не только перестанут вырубать леса, но и сами встанут на их защиту.

В то же время местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что они полностью прекратили вырубку леса.

Напомним, значительную часть провинции Хост занимают горы, покрытые лесами.