Москва, 14 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Важно понимать, что такой взрывной рост утечек персональных данных в высокой степени связан со специальной военной операцией, убежден глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

geralt Персональные данные

«Коллеги из Роскомнадзора уверены (и я с ними согласен), что спецслужбы противника ведут системный сбор баз данных россиян для различных военных и специальных задач», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

На данный момент зарегистрировано 74 утечки персональных данных с начала 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, введённый правительством мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роскомнадзору расследовать даже выявленные факты утечек и привлекать виновных к ответственности.

Читайте также:В Госдуме надеются осенью обсудить ужесточение наказания за утечки данных