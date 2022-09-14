Камышлов, Свердловская область, , 11:10 — REGNUM В Камышловском районе Свердловской области приступили к строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 55 тыс. тонн. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Появление нового комплекса позволит извлекать из мусора пластик, стекло, бумагу и металлы. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, на территории комплекса расположится участок компостирования органических фракций твёрдых отходов. Предполагается, что это приведёт к сокращению объёмов мусора.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас отходы в Камышлове хранятся без предварительной обработки.