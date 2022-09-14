Балахтинский район, Красноярский край, 14 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

По данным ведомства, в ночь на 14 сентября на 145 км трассы Р-257 «Енисей» водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

«В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «Тойоты» 1993 г. р. и 1965 г. р., а также водитель и три пассажира автомобиля «Ниссан» — 1992 г. р., 1995 г. р., 1998 г. р. Все пострадавшие госпитализированы», — отметили в управлении.

На водителя «Ниссана» составили административный протокол. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Добавим, что за семь месяцев с начала года в Красноярском крае зарегистрировано 1388 ДТП, в которых погибли 168 человек. Ещё 1748 получили травмы. За минувшее лето произошло 141 авария с участием «летних» видов транспорта — велосипедов, мотоциклов, квадроциклов и так далее.

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