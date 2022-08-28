Абанский район, Красноярский край, , 10:21 — REGNUM В Абанском районе Красноярского края сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с микроавтобусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, авария произошла днём 27 августа.

Смертельное ДТП в Красноярском крае ГУ МВД по Красноярскому краю

На 48 км дороги Канск — Абан — Богучаны вблизи села Денисовка микроавтобус Hyundai после заноса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Лада Приора. В результате пять из восьми пассажиров микроавтобуса госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних.

«13-летняя девочка погибла на месте ДТП, она также находилась в микроавтобусе на заднем пассажирском сидении не пристёгнутая ремнем безопасности. Водитель 2000 г. р. и два пассажира «Приоры» также госпитализированы», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ачинске в ДТП с автобусом пострадали пять человек. Водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с автобусом ПАЗ. Всего за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 1388 ДТП, в которых погибли 168 человек, пострадали — 1748.

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