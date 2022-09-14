Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Общественный штаб по вопросам реновации будет работать в Санкт-Петербурге на всех этапах программы, начиная от решения собственников участвовать в реновации, заканчивая их заселением в новое жильё. Об этом 14 сентября заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский «Единая Россия»

Бельский напомнил, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить программу реновации до 2024 года. Ранее спикер отметил, что этот закон выявил ряд «болевых точек».

«Мы увидели, какой широкий резонанс получил этот закон в обществе. Понимаем, что что очень многие вопросы нужно обсуждать, много вылезло нюансов. Я бы хотел отдельно поблагодарить депутатов, которые выезжали на территории, общались с жителями, собирали эту информацию для того, чтобы мы могли плодотворно работать в общественном штабе», — заявил Бельский.

Спикер городского парламента отметил, что в штабе будет идти большая и объёмная работа по вопросам реновации. Он создан не для того, чтобы сейчас решить вопросы каких-то регламентов, а для того, чтобы работал вплоть до момента заселения, разбирая все возникающие вопросы.

Отметим, что онлайн-голосование по отбору кандидатов в общественный штаб завершится 15 сентября 2022 года. Бельский подчеркнул, что штаб будет работать на принципах публичности и открытости, как и Законодательное собрание Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Приостановка реновации в Петербурге снизит градус возмущения — депутат МО