Пекин, , 10:46 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила красную тревогу, самый серьезный уровень предупреждения в связи с тайфуном «Муифа», который обрушился на берег страны, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Тайфун skeeze

В тот же день Метеорологическое управление Китая также повысило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с тайфунами, до второго по величине уровня. 12-й тайфун в этом году тайфун «Муифа», как ожидается будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 20 до 25 км/ч, говорится в заявлении Национального метеорологического центра.

Тайфун сначала обрушится на прибрежные районы между уездом Саньмэнь и городом Чжоушань в провинции Чжэцзян, а затем — на прибрежные районы между городом Цзясин в провинции Чжэцзян и шанхайским районом Пудун после обеда 14 сентября. Согласно прогнозу, в Шанхае, Цзянсу, Чжэцзяне и Шаньдуне с полудня 14 сентября до полудня 15 сентября ожидаются штормы и ливни.

Центр рекомендовал вышеупомянутым регионам провести экстренную подготовку к тайфуну и принять меры предосторожности против возможных геологических катастроф, в то время как кораблям и катерам было предложено укрыться в гаванях. В Китае действует четырехуровневая система цветовой кодировки для суровых погодных условий, причем наиболее серьезной является красная, за которой следуют оранжевая, желтая и синяя.