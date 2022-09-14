* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 14 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски домов в уезде Навур. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Согласно источникам, в ходе жёсткого обращения с жителями во время обысков радикалы ранили 15-летнего подростка в кишлаке Васи Мохаммад. По информации местных источников, мальчик был доставлен в провинциальную больницу Газни.

Читайте также: Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали более 80% домов в Герате

И ранее поступали сообщения о неправомерном поведении боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время обысков в некоторых провинциях.

Следует отметить, что после гибели маулави Муджиб-ур-Рахмана Ансари в результате теракта в Герате, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели поквартирные обыски в районах «Бараман» и «Мадай» этого города.