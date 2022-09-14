Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Вашингтон обратился с призывом прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе только к Баку, потому что есть свидетельства обстрелов со стороны Азербайджана. Об этом завил журналистам представитель Госдепа США Нед Прайс.

Нед Прайс U. S. Department of State

Его спросили, почему Вашингтон не обратился с аналогичным призывом к Еревану.

«По факту можно наблюдать значительные последствия обстрелов Азербайджана на территории Армении. Но главное сейчас, чтобы обе стороны выразили готовность к деэскалации», — сказал Прайс.

Он также призвал Россию использовать своё влияние в регионе, чтобы добиться урегулирования ситуации. Прайс заявил, что Москва имеет существенное влияние и на Баку, и на Ереван.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку обвинил Ереван в нарушении договорённости о прекращении огня