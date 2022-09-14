Вашингтон, 14 сентября 2022, 10:34 — REGNUM Вашингтон обратился с призывом прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе только к Баку, потому что есть свидетельства обстрелов со стороны Азербайджана. Об этом завил журналистам представитель Госдепа США Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс
U. S. Department of State

Его спросили, почему Вашингтон не обратился с аналогичным призывом к Еревану.

«По факту можно наблюдать значительные последствия обстрелов Азербайджана на территории Армении. Но главное сейчас, чтобы обе стороны выразили готовность к деэскалации», — сказал Прайс.

Он также призвал Россию использовать своё влияние в регионе, чтобы добиться урегулирования ситуации. Прайс заявил, что Москва имеет существенное влияние и на Баку, и на Ереван.

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