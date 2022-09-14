Стокгольм, , 10:37 — REGNUM Во время переговоров по формированию правительства Швеции, которые в настоящее время, по-видимому, происходят между побеждающими на выборах в риксдаг Умеренными, Христианскими демократами, Либералами и Шведскими демократами, следует ожидать своего рода «лисью игру». Об этом 14 сентября в интервью изданию SvD заявил бывший лидер Христианских демократов Йоран Хэгглунд, который когда-то сам вел переговоры о формировании правительства с бывшим премьер-министром Швеции Фредриком Райнфельдтом.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Они не хотят раскрывать всех своих карт, но в то же время никому в политике не выгодно сохраняться молчание относительно того, чего вы хотите», — отметил Хэгглунд.

Для того, чтобы любая партия преуспела в таких переговорах, экс-политик считает, что важно иметь четкую политическую линию, в то же время нужно уметь идти на компромисс.

Напомним, что в настоящее время все четыре правые партии Швеции отказываются от комментариев любым СМИ и не отвечают на вопросы о формировании правительства. Более того, факт переговоров между ними политиками ни подтверждается, ни отрицается.

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