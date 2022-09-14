Москва, 4 сентября, 2018, 04:45 — ИА Регнум. Встреча российского президента Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном запланирована на 8 сентября, пишет 4 сентября газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Информация поступила от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Переговоры пройдут в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предстоящей встрече Путина и Пашиняна 3 сентября заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Речь пойдет, в частности, о Договоре о коллективной безопасности.