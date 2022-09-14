Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. 14 сентября в Швеции официально начинают подсчитывать оставшиеся голоса. Речь идет о 200 000 голосов, которые пришли с опозданием или из-за границы. После этого могут быть представлены окончательные результаты выборов, сообщает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Итак, сейчас партии, выступающие в поддержку нынешнего премьер-министра страны Магдалены Андерссон (Социал-демократы), набирают 174 мандата, а лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) может рассчитывать на 175 мест в риксдаге.

«Если посмотреть на то, как люди склонны голосовать за границей, скорее это закончится тем, что Умеренные получат еще больше голосов», — заявил политический обозреватель SVT Андреас Обринк.

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что правительственная альтернатива Ульфа Кристерссона получит еще один мандат, поэтому окончательное распределение мест в риксдаге будет 176 на 173, что означает для левых партий потерю правительственной власти.