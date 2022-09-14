Канберра, , 10:23 — REGNUM 14 сентября бывший президент Кирибати Аноте Тонг и бывший президент Палау Томас Ременгесау-младший рассказали в Канберре о политике нового правительства Австралии в области изменения климата в рамках своего визита в австралийскую столицу на специальное совещание. Об этом написала газета The Guardian.

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Так, Тонг сказал, что, хотя тихоокеанские страны приветствует «гораздо более активную позицию правительства премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза в отношении изменения климата», он считает, что климатическую политику правительства Австралии можно сделать более амбициозной, прежде чем она будет закреплена законодательно.

«Все еще есть некоторый путь между [текущей ситуацией] и наукой, и наука как раз указывает на то, что необходимо для того, чтобы иметь возможность предотвратить эту надвигающуюся катастрофу», — сказал Тонг на семинаре, проведенном организацией Pacific Elders' Voice.

«Если мы не сможем сделать больше для борьбы с изменением климата, на карту будет поставлено наше будущее, будущее моих внуков, наших внуков. И поэтому мы надеемся, что Австралия, взяв на себя это обязательство, сможет сделать более глубокие сокращения в будущем», — добавил экс-президент Кирибати.

Бывший лидер Палау Томас Ременгесау-младший солидаризировался с позицией Тонга.

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