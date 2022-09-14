Луганск, 14 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике из американских гаубиц М777, сообщили 14 сентября в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 04.30 по населенном пункту Светлодарск (ДНР) с применением американских 155-мм орудий М777 (3 снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Горловка и населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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