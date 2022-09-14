Бахчисарай, Крым, 14 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлёк к административной ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали националистические песни, сообщили 14 сентября в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В суде сообщили, что, как установлено материалами дел об административных правонарушениях, 10 сентября 2022 года во время проведения свадьбы в банкетном зале «Арпат» в городе Бахчисарай публично была исполнена пеня, которая является атрибутикой (так называемой боевой песней) запрещённой националистической организации, признанной в РФ экстремистской. На этом же мероприятии прозвучала другая песня, являющаяся гимном бандеровцев, с призывами, дискредитирующими российских военнослужащих.

«Всего к административной ответственности Бахчисарайским районным судом Республики Крым привлечено шесть правонарушителей по части 1 статьи 20.3, части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточнили в суде.

Участникам свадьбы назначено наказание в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с «бандеровской» свадьбой в Бахчисарае глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил уголовными последствиями организаторам и участникам этого и подобных мероприятий. После этого извинения принёс диджей, работавший на свадьбе, и представитель ресторана, в котором она проходила.