В Южной Корее выразили обеспокоенность из-за закона о ядерном статусе КНДР
Сеул, 14 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Верховное народное собрание КНДР утвердило на прошлой неделе закон о политике в сфере ядерных сил. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра объединения Южной Кореи Ким Ги Уна.
Данное заявление он сделал 14 сентября в ходе заседания двустороннего консультативного совета Южной Кореи и Германии по проблемам объединения.
Представитель южнокорейского министерства выразил надежду на то, что в Пхеньяне задумаются над совместным мирным процветанием двух стран, а также над возможностью обеспечить северокорейцам нормальный уровень жизни.
Он отметил, что администрация южнокорейского лидера Юн Сок Ёля внесла проблему прав человека в КНДР в число пяти приоритетных задач своей северокорейской политики, акцентировав внимание на том, что для достижения поставленной цели правительство намерено активно сотрудничать с мировым сообществом.
Ким Ги Ун отметил, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь КНДР независимо от политической ситуации, развивая социально-культурные обмены с целью восстановления национального единства.