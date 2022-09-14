Сеул, 14 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Верховное народное собрание КНДР утвердило на прошлой неделе закон о политике в сфере ядерных сил. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра объединения Южной Кореи Ким Ги Уна.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 14 сентября в ходе заседания двустороннего консультативного совета Южной Кореи и Германии по проблемам объединения.

Представитель южнокорейского министерства выразил надежду на то, что в Пхеньяне задумаются над совместным мирным процветанием двух стран, а также над возможностью обеспечить северокорейцам нормальный уровень жизни.

Он отметил, что администрация южнокорейского лидера Юн Сок Ёля внесла проблему прав человека в КНДР в число пяти приоритетных задач своей северокорейской политики, акцентировав внимание на том, что для достижения поставленной цели правительство намерено активно сотрудничать с мировым сообществом.

Ким Ги Ун отметил, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь КНДР независимо от политической ситуации, развивая социально-культурные обмены с целью восстановления национального единства.