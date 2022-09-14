Канберра, 14 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Обратной стороной роста ключевой ставки в Австралии является то, что процентные ставки по сберегательным счетам также растут. Однако банки, как правило, немного медленнее переходят на эти ставки по сравнению с растущими ставками по ипотечным кредитам. Об этом 14 сентября сообщило новостное агентство AAP.

Mark Moz Банк

«Вкладчики наконец-то получают достойные процентные ставки, поскольку банки стремятся покрыть растущую стоимость финансирования ипотечных кредитов», — пишут журналисты.

Когда Резервный банк Австралии впервые начал повышать ключевую ставку в мае текущего года, банки, как правило, быстро повышали процентные ставки держателям ипотечных кредитов, но неохотно делали то же самое для вкладчиков.

Тем не менее, руководитель научных исследований в компании RateCity Салли Тиндалл сказала агентству, что некоторые банки сейчас активно гоняются за вкладчиками.

По словам Тиндалл, поскольку стоимость ипотечного финансирования растет из-за роста официальной ключевой ставки, вклады граждан Австралии становятся все более важной частью структуры финансирования, которую выстраивают банки.