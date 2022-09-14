Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербург после непродолжительного потепления и солнечной погоды вернулись дожди и похолодание, принесенные циклоном Queenie, сообщил 14 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, новый циклон медленно подходит к региону с запада, и в течение нескольких дней будет располагаться над Северо-Западом РФ. Небо затянут облака, пройдут небольшие дожди и похолодает. Однако, как заметил Колесов, даже при дождливой погоде температура воздуха будет близкой к норме.

По прогнозу, воздух днём в городе на Неве прогреется в до +13…+15 градусов, а в Ленобласти до +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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