Москва, 14 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Две опоры ЛЭП были повреждены в трёх километрах от границы с б. УССР в Брянской области, заявили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Опоры располагаются рядом с железной дорогой. После подрыва ЛЭП конструкции повредили железнодорожное полотно. Вблизи от места происшествия обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

Председатель СК России Александр Бастрыкин вечером 13 сентября поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения объекта гражданской инфраструктуры.