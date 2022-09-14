Сеул, 14 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Южнокорейская валюта пережила сильнейшее падение, так как данные по инфляции в США укрепили доллар и ослабили привлекательность рисковых активов для инвесторов, сообщает Financial Times.

The Bank of Korea Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон

Корейская вона упала на целых 1,6% до 1395,55 за доллар — это самая низкая отметка за более чем 13 лет. Другие валюты Азии также оказались под давлением, так как последние данные по инфляции подогрели ожидания того, что Федеральная резервная система США продолжит агрессивно повышать ставки.

Растущее беспокойство по поводу надвигающейся глобальной экономической рецессии также оказывает давление на ориентированную на экспорт южнокорейскую экономику на фоне замедления экономики Китая и энергетического кризиса в Европе.

Корейская вона двигалась в тандеме с китайским юанем и была более уязвима к колебаниям доллара, чем другие азиатские валюты, поскольку на экспорт приходится около половины экономического роста страны.

Заместитель министра финансов Пан Ги Сун заявил в среду 14 сентября, что власти будут внимательно следить за финансовыми и валютными рынками, проявляя максимальную осторожность.