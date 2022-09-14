Канберра, 14 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Австралия может стать могущественным «электрогосударством», поскольку нефтяные электростанции прошлого будут вытеснены. Бывший главный научный сотрудник страны доктор Алан Финкель сказал на одном из симпозиумов с участием других ученых, что давняя необходимость изменить австралийскую экономику, работающую по принципу «добывай и экспортируй», усилилась. Об этом 14 сентября написала газета The Guardian.

Австралия

«Нам нужно мыслить масштабно, нам нужно мыслить даже очень масштабно», — сказал он в своей речи перед учеными.

По словам Финкеля, геополитика изменилась, и очень могущественные «нефтяные государства» уступали место столь же могущественным «электрогосударствам», таким как Австралия. Но миру необходимо десятикратное увеличение денег, расходуемых для достижения нулевых выбросов к 2050 году, при этом глобальный прогресс будет «очень и очень медленным», предупредил он.

По оценкам Международного валютного фонда, ежегодно до 2050 года требуется до 6 трлн долларов США, чтобы добиться нулевого уровня выбросов, но текущие глобальные расходы на эти цели составляют лишь 630 млрд долларов США в год.