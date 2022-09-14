Канберра, , 10:07 — REGNUM 14 сентября оператор мобильной связи Telstra подтвердил, что количество звонков на номер 000 в Австралии почти удвоилось за период с тех пор, как звонки с таксофонов на экстренный номер в стране стали бесплатными. Об этом написала газета The Guardian.

Звонок по таксофону (сс) dinda p

Коммерческий менеджер компании Майкл Мив сообщил на конференции ACCANect, что с тех пор, как в августе прошлого года оператор Telstra сделал бесплатныыми звонки на номер 000, поступило более 250 000 экстренных обращений, что почти вдвое больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

В компании Telstra отметили, что ее руководство готово и дальше оказывать австралийским властям содействие и отказаться от части своей прибыли, чтобы помочь гражданам в беде. В частности, речь может идти о предоставлении возможности бесплатно связываться с экстренными службами по интернету.