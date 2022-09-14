Москва, 14 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ села Шелаево Белгородской области поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Приграничное село подверглось обстрелу вечером 13 сентября. Лёгкие ранения получили два мирных жителя, им оказана необходимая медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение домой.

По поручению главы СК следователи зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Кроем того, ещё одно уголовное дело поручено возбудить по факту обстрела 13 сентября приграничной Журавлёвки, где оказались частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации.