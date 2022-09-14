Баку, 14 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Армении в ночь на 14 сентября и утром продолжили обстрел азербайджанских позиций. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«ВС Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, подвергли миномётному и артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской Армии в Кельбаджарском и Лачинском направлениях», — говорится в сообщении.

По данным минобороны, азербайджанские позиции якобы регулярно подвергаются обстрелам. Сообщается, что в ответ принимаются соответствующие меры.

Стоит отметить, в минобороны Армении 14 сентября сообщили, что подразделения Азербайджана утром продолжили атаку, используя артиллерию и беспилотники.