Канберра, 14 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Еще одно проявление погодного явления Ла-Нинья может стать «разрушительным» для фермеров Австралии, которые все еще пытаются «встать на ноги» после неоднократных наводнений за последние месяцы текущего года. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

uroburos Сельская местность

Председатель комитета по бизнесу, экономике и торговле при Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джон Лоу сказал, что еще одно явление Ла-Нинья представляет серьезную угрозу для фермеров и региональных сообществ.

Журналисты напомнили, что за последние месяцы на Австралию обрушились разрушительные ливни и наводнения, после чего цены на продукты питания взмыли вверх. Лишь несколько недель назад фермеры из штата Квинсленд, житницы Австралии, постепенно начали восстанавливать логистику и поставлять на рынок больше продукции, что привело к резкому снижению цен.