Душанбе, , 09:38 — REGNUM Пограничники Киргизии «без каких-либо причин» обстреляли позиции военных Таджикистана, в результате чего таджикская сторона вынуждена была открыть ответный огонь. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пограничники погранпоста «Булакбоши» Баткенского пограничного отряда Киргизии в 07:15 (05:15 мск) местного времени произвели четыре выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы «Кех» погранотряда «Исфара» Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что киргизской стороной были переброшены в этот район дополнительные военные силы и средства, и добавляется, что пограничники Таджикистана вынуждены были открыть ответный огонь.

«В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон», — поясняется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перестрелка произошла на участке киргизско-таджикской границе 14 сентября