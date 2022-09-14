Белгород, 14 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Заявления об уголовном преследовании граждан, получивших российские паспорта в Херсонской и Запорожской областях, призваны оказать психологическое давление. При этом не стоит сомневаться — при реальной возможности киевский режим воплотит свои угрозы в жизнь. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 сентября высказал руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Эксперт отмечает, что именно пристальное внимание к заявлениям Арестовича со стороны российских СМИ и популярных телеграм каналов во многом помогает ему сохранять позиции и в медиапространстве б. УСССР.

«Кроме того, пользуясь этим вниманием, ряд своих заявлений он адресует не столько аудитории б. УСССР, сколько российской, или жителям тех территорий, которые сейчас находятся в «подвешенном состоянии». Тот же Херсон ведь сейчас и не [киевский режим], и не Россия. После отступления российских войск под Харьковом, неуверенности у людей в Херсонской и Запорожской областях добавилось, а подобные заявления собственно и направлены на то, чтобы заставить людей лишний раз засомневаться: получать или нет российский паспорт, выходить ли на работу, как-то принимать участие в жизни населенного пункта, где они находятся, или нет», — считает Роман Травин.

Политолог напоминает — об уголовном преследовании граждан, получивших российские паспорта, говорили и люди, обладающие более понятным и официальным статусом в системе власти б. УСССР, например вице-премьер Ирина Верещук или министр, который занимается вопросами неподконтрольных Киеву территорий.

«Был подготовлен соответствующий законопроект. То есть, хотя в данном конкретном заявлении главная составляющая​ — психологическое давление, это, тем не менее, не отменяет того факта, что если у властей [б. УСССР] появится реальная возможность реализовать такие репрессии на практике, то они в каком-то виде это сделают», — уверен собеседник агенства.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что все граждане, добровольно получившие паспорта РФ на территориях, неподконтрольных Киеву, будут осуждены за госизмену.