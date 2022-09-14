Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Приостановку реновации в Санкт-Петербурге до 2024 года можно считать попыткой снизить градус возмущения горожан. Таким мнением 13 сентября поделился депутат петербургского муниципального округа № 72 от «Партии роста» Павел Швец в своём Telegram-канале.

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«Приостановка действия закона о КРТ — не решение проблемы. Это лишь попытка срочно снизить градус возмущения. А, возможно, это начало избирательной кампании по выборам губернатора», — считает Швец.

Депутат уверен, что региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) нужно отменять и запускать обсуждение нового. Швец допускает, что вступить в силу новый закон может как раз тогда, когда закончится срок приостановки нынешнего нормативного документа.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к депутатам Законодательного собрания с предложением приостановить действие ключевых положений закона о реновации. Таким образом, её могут поставить на паузу до 1 января 2024 года.