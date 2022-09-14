Пекин, 14 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая объявила о своем решении арестовать бывшего старшего политического советника из провинции Юньнань на юго-западе Китая Хуан И по подозрению в получении взятки, сообщает 14 сентября газета China Daily.

Юань

Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Хуана и передала его в органы прокуратуры для судебного преследования, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

Хуан, бывший заместитель председателя Комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) по провинции Юньнань, ранее был уличен в том, что принимал деньги, подарки и устаивал банкеты, а также посещал частные клубы. Рассмотрение этого дела продолжается.