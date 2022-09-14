Симферополь, 14 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Симферополь» останется закрытым до 22 сентября решением Росавиации, об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Взлет самолета в международном аэропорту Симферополь

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 22 сентября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов был введён 24 февраля для 11 аэропортов юга и центра России.