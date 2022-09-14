Владивосток, 14 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Аграрии Приморья начали сбор урожая сои — собрано 520 тонн этой основной экспортной культуры в страны АТР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Светлана Шаповалова Соя

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Сою собирают сейчас в Спасском районе — убрали 300 га. Это в два раза больше уровня 2021 года. Урожайность составляет 17 центнеров с га. Всего в этом году посеяно 405 тыс. га сои и кукурузы.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские и российские официальные лица и представители бизнеса собрались 1 сентября на онлайн-деловую встречу с целью дальнейшего продвижения двусторонней торговли и инвестиций в сельскохозяйственный сектор, который быстро развивается, несмотря на такие проблемы, как санкции Запада против России и COVID-19.