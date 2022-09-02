Пекин, , 05:37 — REGNUM Китайские и российские официальные лица и представители бизнеса собрались 1 сентября на онлайн-деловую встречу с целью дальнейшего продвижения двусторонней торговли и инвестиций в сельскохозяйственный сектор, который быстро развивается, несмотря на такие проблемы, как санкции Запада против России и COVID-19, сообщает 2 сентября газета Global Times.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Встреча, организованная Китайской торговой палатой по импорту и экспорту Продуктов питания, местных продуктов и Субпродуктов животного происхождения (CFNA), была направлена на укрепление взаимных обменов и сотрудничества между китайскими и российскими сельскохозяйственными предприятиями. По словам организатора, во встрече онлайн приняли участие более 5000 человек.

По данным CFNA, за последние 10 лет совокупные годовые темпы роста китайского импорта сельскохозяйственной продукции из России составили 10,7%, что выше темпов роста двусторонней торговли, что указывает на сильную динамику. Такие продукты, как соевые бобы, мясо и пшеница, относятся к числу тех, которые имеют большой потенциал для роста с точки зрения двусторонней торговли, при этом соответствующие меры поддержки уже приняты, сообщили отраслевые инсайдеры.

С углублением двусторонних торговых отношений CFNA приняла несколько эффективных мер по укреплению безопасности и стабильности цепочки поставок для устойчивого роста, которые стимулируют развитие китайско-российского альянса производителей сои, заявил на встрече председатель CFNA Цао Дэжун.

«В свете предыдущего меморандума, подписанного двумя странами, ожидается, что Китай импортирует 3,7 млн тонн соевых бобов из России к 2024 году, что является большой задачей, учитывая, что средний импорт соевых бобов из России составляет менее 1 млн тонн в год», — сказал Цао.

Тем не менее, Цао сказал, что потенциал остается, учитывая, что Китай импортирует около 100 млн тонн соевых бобов в год, в основном генетически модифицированных из Северной и Южной Америки, которые могут использоваться только для производства пищевого масла и корма для животных.

«Соевые бобы из России не содержат ГМО, и их можно использовать непосредственно для потребления человеком», — сказал он, отметив огромный потенциальный спрос на не ГМО-соевые бобы на китайском рынке.

Потенциал для роста торговли огромен, поскольку российские товары, такие как замороженная рыба, пшеница, кукуруза и свинина, пользуются большим экспортным спросом, несмотря на влияние экономических санкций Запада против России, пандемии и других факторов, заявил представитель Министерства сельского хозяйства России в Китае Дмитрий Клишин на конференции.

Несмотря на глобальную экономическую неопределенность и другие сохраняющиеся факторы, двусторонняя торговля между Китаем и Россией демонстрирует устойчивый рост, достигнув $97,7 млрд с января по июль, что на 29% больше, чем в прошлом году, показали данные Главного таможенного управления Китая.

Торговля набрала обороты благодаря таким факторам, как высокий уровень упрощения процедур торговли сельскохозяйственной продукцией с обеих сторон, заявил на встрече генеральный директор Департамента по делам Евразии Министерства торговли Ван Кайсюань.

«Мы поддерживаем предприятия с обеих сторон в углублении сотрудничества в области сельскохозяйственной продукции, расширении промышленности и цепочек поставок, а также в дальнейшей диверсификации продуктов питания на обеденных столах народов обеих стран», — сказал Ван.

Китай и Россия будут и далее расширять двустороннюю торговлю, одновременно обретая новый импульс в таких областях, как наука и инновации, низкоуглеродные секторы и биомедицина, добиваясь устойчивого прогресса в достижении отметки в $200 млрд для двусторонней торговли к 2024 году, отметил Ван.