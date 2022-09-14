Новосибирск, , 09:02 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Евгений Чесалин и Вячеслав Литовченко. У «Авангарда» отличились форварды Рид Буше и Наиль Якупов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сибири». Решающий бросок исполнил нападающий Тейлор Бек.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды девять очков. «Авангард», который потерпел пятое поражение в пяти стартовых матчах сезона, идёт на 10-м месте в Восточной конференции с одним очком.

Читайте также: «Амур» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ