Москва, 14 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям предложили выкупать иностранные самолеты. На это правительство РФ хочет выделить средства из Фонда национальной безопасности (ФНБ), пишет 14 сентября «Коммерсантъ».

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В связи с этим Минтранс РФ просит авиакомпании оценить, сколько самолётов иностранных лизингодателей и на какую сумму они хотят приобрести.

Для выкупа воздушных судов старше 20 лет авиаперевозчикам планируется выдать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%.

ИА REGNUM сообщало, ситуация с лизингом самолётов достаточно сложная и многоаспектная.

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