Ереван, , 08:56 — REGNUM Участники протестной акции, которые требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, собираются около задания парламента Армении в Ереване. Трансляцию акции 14 сентября ведёт местное агентство News. am.

Акция протеста в Ереване Photolure

При этом участвующие в протестах пришли к зданию парламента республики с запасами воды и продуктов, в то же время сотрудники полиции выставляют оцепление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что утром 14 сентября Вооружёнными силами (ВС) Азербайджана в направлении армянских населённых пунктов Джермук и Верин Шоржа были применены артиллерия, миномёты и другие виды оружия.