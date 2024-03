Токио, 14 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Студия Team Ninja представила свою новую ролевую экшн-игру Rise of the Ronin, которая будет эксклюзивом консоли PlayStation 5. Анонсирующий ролик разработчики показали 14 сентября в рамках трансляции PlayStation State of Play.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Действие игры развернётся в Японии 1863 года, во времена гражданской войны. Релиз игры состоится в 2024 году. Как пояснил глава Team Ninja Фумихико Ясуда, студия начала разработку Rise of the Ronin около семи лет назад. Он отметил, что в игре будут не только бои на мечах, персонажи также смогут использовать огнестрельное оружие.

Разработчик подчеркнул, что этот момент отражает «уникальную индивидуальность своего периода времени». В трейлере Team Ninja показала графику Rise of the Ronin и некоторые моменты игрового процесса.

Напомним, ранее Team Ninja выпустила такие игры, как Nioh, Nioh 2, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Геймеры также знают студию по проектам серий Ninja Gaiden и Dead or Alive.