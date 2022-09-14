Москва, 14 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ выросла средняя сумма продажи долларов, связан с проблемой снижения реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рост продаж доллара будет расти в связи с необходимостью поддерживать уровень потребления из-за снижения реальных доходов и возможностью использовать наличные доллары в турпоездках, — сказал Сафонов. — Плюс в увеличении размера продаж сыграла свою роль необходимость покупки туров по России взамен поездок за рубеж. В дальнейшем следует ожидать охлаждения продаж, если не возникнет ситуация с удешевлением доллара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев заявил, что доллар имеет потенциал укрепления, и активная продажа американской валюты сейчас экономически не целесообразна.